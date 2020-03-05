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5 марта • обновлено в 17:46
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Коронавирус в Черновцах: власти перевозят людей с симптомами в легковом транспорте в желании избежать паники

2.1т
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Руководство Черновицкой области выдало распоряжение о том, чтобы людей с подозрением на коронавирус доставляли в больницы обычными машинами, а не спецтранспортом.

Как стало известно OBOZREVATEL от собственных источников, такие меры приняты в целях безопасности после протестов под домом мужчины, у которого обнаружили опасную инфекцию.

Коронавирус в Черновцах

Коронавирус в Черновцах

В частности, 5 марта в медучреждения Черновцов автомобилями доставили двух женщин из ближайших сел, которые могут быть заражены коронавирусом. Они вернулись из Италии, у обеих зафиксировали повышенную температуру и кашель.

Пациентки согласились, чтобы их отвезли в больницу на обычных машинах, поскольку опасались за свою жизнь из-за возможных расправ.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Правильно. Чтобы не очень сильно обьединялись украинцы.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Marozov Nicolay, Братские объятия очень сильны, мало ли... Я вот не пойму, я читаю новости Украины или журнал Натионал Географик про диких зверей
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Лучше вообще ночью перевозить и по канализационным путям.
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