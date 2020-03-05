Коронавирус в Черновцах: власти перевозят людей с симптомами в легковом транспорте в желании избежать паники

Руководство Черновицкой области выдало распоряжение о том, чтобы людей с подозрением на коронавирус доставляли в больницы обычными машинами, а не спецтранспортом.

Как стало известно OBOZREVATEL от собственных источников, такие меры приняты в целях безопасности после протестов под домом мужчины, у которого обнаружили опасную инфекцию.

Коронавирус в Черновцах

В частности, 5 марта в медучреждения Черновцов автомобилями доставили двух женщин из ближайших сел, которые могут быть заражены коронавирусом. Они вернулись из Италии, у обеих зафиксировали повышенную температуру и кашель.

Пациентки согласились, чтобы их отвезли в больницу на обычных машинах, поскольку опасались за свою жизнь из-за возможных расправ.

Из-за коронавируса в Черновцах устроили бунт promin.cv.ua

Из-за коронавируса в Черновцах устроили бунт promin.cv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.

Зараженный мужчина приехал в Украину на машине из Румынии. Перед этим он посещал Италию.

Под домом инфицированного украинца в Черновцах соседи устроили бунт. Они требовали изолировать также его жену. Около 20 человек кричали, возмущались и перекрывали дорогу.

В итоге женщину все же пришлось изолировать, хотя у нее не было никаких признаков заболевания и она находилась на самоизоляции.

5 марта еще двух буковинцев госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии. Всего в Украине наличие вируса проверяют у 10 человек.

Кроме того, из-за выявления случая коронавируса в Черновицкой области решили объявить карантин для всех учебных заведений.

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