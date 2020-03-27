В Черновцах от коронавируса выздоровел ребенок

Из больницы в Черновцах выписали ребенка, который выздоровел от коронавируса. Еще двое людей, поборовшие болезнь, покинут лечебное учреждение 27 марта.

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Об этом рассказал глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, передает ТСН.

"Сегодня по результатам проведенных анализов мы имеем три факт выздоровления людей, которые переболели коронавирусной инфекцией. Нашим инфекционистам удалось вовремя выявить заражение, вовремя начато и проведено эффективное лечение", – отметил чиновник.

Однако Черновицкая область пока до сих пор остается в лидерах выявления коронавирусной инфекции. К примеру, 26 марта в местном лабораторном центре провели анализы 20 проб, которые брали у госпитализированных людей. У пяти подтвердился коронавирус. Среди этих пяти – двое детей, им 11 и два года, троим взрослым – в районе 40 лет. Все они из разных населенных пунктов области. Всего сейчас зафиксировано 47 случаев заболевания на Буковине.

Выздоровление от коронавируса LIGA.net

Также 26 марта в оперативном штабе приняли решение ввести особый режим въезда и выезда еще в одном селе Черновицкой области – Лужанах, которое находится в 5 километрах от Черновцов.

Через этот населенный пункт проходит международная трасса. Вечером там поставили блокпосты со спасателями и правоохранителями, а также запретили движение машин по дорогам, которые примыкают к трассе. Движение по самой трассе не запретили, оно осуществляется в обычном режиме.

Кроме того, 27 марта местные власти должны решить, установить ли такой же особый режим еще в одном селе – Большой Кучуров, где выявлено трех больных.

Как сообщал OBOZREVATEL, из Черновицкой областной больницы 26 марта выписали пять пациентов, которые ранее были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Сделанные им повторные тесты показали отрицательный результат.

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