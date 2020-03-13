В Черновицкой области объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Черновицкой области ввели чрезвычайное положение в связи с угрозой распространения смертельного китайского коронавируса.

О таком решении вечером в пятницу, 13 марта, объявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Как известно, есть второй подтвержденный случай инфекции в нашей области. Теперь это не только Черновцы, а один из районов нашей области. Это дает основания для того, чтобы ввести ЧС на территории Черновицкой области", – сказал он.

Осачук призвал украинцев учиться на чужих ошибках, указав на скорость распространения вируса в Европе.

"Инфекция невидимая, но мы ее понимаем, поэтому просим всех максимально оставаться дома. Мы ограничиваем режим работы, закрываем работу всех рынков, за исключением продуктовых секторов. Продукты должны быть доступны. Все другие, строительные, гипермаркеты, супермаркеты, ТЦ, должны понимать, что речь идет о жизни людей. Прошу вас до 3 апреля о солидарности и гражданской ответственности", – сказал глава ОГА.

Напомним, на Буковине двое заболевших – мужчины 64 и 39 лет.

Как писал OBOZREVATEL, 13 марта в Украине была зафиксирована первая смерть от коронавируса – в Радомышле Житомирской области умерла 71-летняя пенсионерка. В этот же день в Италии умерла 65-летняя украинка, которую госпитализировали несколько дней назад.

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