В Чернигове ветераны спасли кота, который трое суток просидел на дереве. Видео

Ветераны полка "Азов" в Чернигове спасли кота, который трое суток просидел на дереве.

Видео спасения обессиленного животного появилось в распоряжении OBOZREVATEL. Как сообщили очевидцы происшествия, кот застрял на дереве и не мог самостоятельно спуститься на землю. Животное трое суток просидело на верхушке дерева во дворе одного из домов и жалобно мяукало. Местные жители обращались и в полицию, и в МЧС, однако снимать животное никто так и не приехал.

В Чернигове ветераны "Азова" спасли кота, который трое суток просидел на дереве

На помощь черниговцам и застрявшему на дереве коту пришли местные ветераны полка "Азов". На видео зафиксирован процесс спасения животного. Один из ветеранов залез на дерево за котом – а местные жители ловили животное снизу с помощью растянутого одеяла.

В видео также есть кадры, снятые ветераном-спасателем на верхушке дерева.

Сейчас спасенный кот вернулся к хозяевам.

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