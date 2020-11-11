В Армении устроили масштабный протест из-за мира в Карабахе: есть задержанные. Фото и видео

В Ереване 11 ноября начались антиправительственные митинги.

Фото и видео с акций протеста появились в Twitter. По сообщениям журналистов, есть задержанные.

Протесты связаны с урегулированием конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за спорной территории Нагорного Карабаха (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Jüri Vendik написал: "Большой митинг оппозиции в Ереване. За отставку Пашиняна. Лидеров, по сообщениям прессы, задерживают: военное положение".

Пользователь Аббас Джума опубликовал фото с акции протеста и написал: "В Ереване начались антиправительственные митинги".

HIGHLY LIKELY LIKE выложил видео с митинга и сопроводил его таким комментарием: "Никол, уходи!" – это на акции протеста в Ереване.

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