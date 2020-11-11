В Армении устроили масштабный протест из-за мира в Карабахе: есть задержанные. Фото и видео

Таша Адамович
Таша Адамович
Общество
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  • 10 ноября толпа протестующих ворвалась в здание армянского парламента и избила спикера Арарата Мирзояна

  • Причина агрессии – прекращение боевых действий в Карабахе и сдача части его территорий Азербайджану

  • Позже стало известно, что капитуляция была инициативой армянской армии

Протесты в Армении

В Ереване 11 ноября начались антиправительственные митинги.

Фото и видео с акций протеста появились в Twitter. По сообщениям журналистов, есть задержанные.

Протесты связаны с урегулированием конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за спорной территории Нагорного Карабаха (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Jüri Vendik написал: "Большой митинг оппозиции в Ереване. За отставку Пашиняна. Лидеров, по сообщениям прессы, задерживают: военное положение".

В Армении протестуют против мира в Карабахе
В Армении протестуют против мира в Карабахе

Пользователь Аббас Джума опубликовал фото с акции протеста и написал: "В Ереване начались антиправительственные митинги".

В Армении протестуют против мира в Карабахе
В Армении протестуют против мира в Карабахе

HIGHLY LIKELY LIKE выложил видео с митинга и сопроводил его таким комментарием: "Никол, уходи!" – это на акции протеста в Ереване.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 9 ноября между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано заявление о прекращении боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе.

  • Именно на фоне этого в Ереване вспыхнули протесты и начались погромы.

  • Согласно документу, стороны конфликта остаются на нынешних позициях, но большая часть Нагорного Карабаха возвращается Азербайджану.

  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнил, что в Нагорном Карабахе будет работать совместная миротворческая миссия, в которую войдут российские и турецкие военнослужащие.

  • В Армении оппозиционные фракции заявили, что хотят созвать внеочередное заседание парламента для обсуждения и возможного аннулирования принятого по Нагорному Карабаху трехстороннего решения.

  • Напомним, 9 ноября Азербайджан взял под контроль еще 48 населенных пунктов в Карабахе.

  • До этого был захвачен стратегически важный город Шуша, а "власти" непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" признали поражение.

  • Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL.

  • В чем суть конфликта Армении и Азербайджана, – читайте по ссылке.

Конфликт в Нагорном КарабахеНикол Пашинян