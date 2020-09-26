В Ан-26, разбившемся в Чугуеве, должно было быть не более 12 человек, – эксперт

В военном самолете Ан-26Ш, потерпевшем катастрофу в Чугуеве 25 сентября, должно было быть не более 12 человек.

Об этом заявил эксперт по вопросам авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Украины Валерий Романенко, сообщает "Радио Свобода". По его словам, буква "Ш" в маркировке самолета означает "штурманский", то есть на одном самолете, если он был полностью укомплектован, должно было быть 10 рабочих мест для штурманов.

"И на мой взгляд, не надо было больше 10-12 курсантов брать. Причем там еще были и студенты второго курса, которых вообще, по плану учебных полетов не должно было там быть... Это информация из рукописного листка списка тех, кто был на борту, и лучше опираться все же на официальную информацию", – отметил Романенко.

Специалист подтвердил, что в самолете находилось большее количество людей из-за того, что, чем больше людей на борту, тем дешевле полеты. Но цена оказалась все же слишком дорогой.

"Но вы видите, до чего доводит экономия времени. Скупой платит дважды и правила безопасности писаны кровью", – отметил эксперт.

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