"Уже подкрадывается": синоптик дала неожиданный прогноз погоды в Украине

В пятницу, 9 августа, на Одесскую область обрушился серьезный атмосферный вихрь. Возможны ливни, грозы и даже шквалы и град. В Киеве ожидается дождь, а на западе Украины уже "ходят" грозы.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Она добавила соответствующую иллюстрацию.

"Кто сейчас на Одесщине – обрушился серьезный атмосферное вихрь! Возможны сильные ливни, грозы, даже шквалы и град", – написала она.

Дождь 5 канал/rhinestonearmadillo.typepad.com

Диденко порекомендовала быть осторожными, особенно в прибрежных зонах, и обязательно проследить за детьми.

"В Киев также подкрадывается дождь с грозой, но это не так угрожающе, как на юге. Западом Украины "ходят" дожди с грозами, будьте внимательны", – добавила синоптик.

Погода Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, на курортах Украины в августе уже не будет так жарко, как в предыдущие два месяца лета, однако искупаться и позагорать удастся.

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