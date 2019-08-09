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"Уже подкрадывается": синоптик дала неожиданный прогноз погоды в Украине

1.5т Читать материал на украинском

В пятницу, 9 августа, на Одесскую область обрушился серьезный атмосферный вихрь. Возможны ливни, грозы и даже шквалы и град. В Киеве ожидается дождь, а на западе Украины уже "ходят" грозы.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Она добавила соответствующую иллюстрацию.

"Кто сейчас на Одесщине – обрушился серьезный атмосферное вихрь! Возможны сильные ливни, грозы, даже шквалы и град", – написала она.

Дождь

Дождь

5 канал/rhinestonearmadillo.typepad.com

Диденко порекомендовала быть осторожными, особенно в прибрежных зонах, и обязательно проследить за детьми.

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"В Киев также подкрадывается дождь с грозой, но это не так угрожающе, как на юге. Западом Украины "ходят" дожди с грозами, будьте внимательны", – добавила синоптик.

Погода

Погода

Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, на курортах Украины в августе уже не будет так жарко, как в предыдущие два месяца лета, однако искупаться и позагорать удастся.

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Место
Украина
Теги
погода ливень
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