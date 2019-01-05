Уже на Фанаре: появились важные данные о Томосе для ПЦУ

В резиденцию Вселенского патриархата в Константинополе (Стамбул) был доставлен изготовленный на пергаменте Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Бигорского монастыря в Македонии. Отмечается, что Вселенский патриарх Варфоломей принял в своей резиденции иконописца и каллиграфа, иеромонаха Луку из монастыря Ксенофонт, что на Афоне, который привез изготовленный им документ.

Представители Православной церкви Украины во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием уже прибыли на Фанар и будут присутствовать на церемонии ратификации Томоса Вселенским патриархом.

Томос для Украины УНН

После этого главы двух церквей проведут совместную службу по случаю праздника Богоявления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Софийском соборе 7 января состоится божественная литургия, после которой Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины будет выставлен на всеобщее обозрение гражданам.