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Уже на Фанаре: появились важные данные о Томосе для ПЦУ

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В резиденцию Вселенского патриархата в Константинополе (Стамбул) был доставлен изготовленный на пергаменте Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Бигорского монастыря в Македонии. Отмечается, что Вселенский патриарх Варфоломей принял в своей резиденции иконописца и каллиграфа, иеромонаха Луку из монастыря Ксенофонт, что на Афоне, который привез изготовленный им документ.

Представители Православной церкви Украины во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием уже прибыли на Фанар и будут присутствовать на церемонии ратификации Томоса Вселенским патриархом.

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Томос для Украины

Томос для Украины

УНН

После этого главы двух церквей проведут совместную службу по случаю праздника Богоявления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Софийском соборе 7 января состоится божественная литургия, после которой Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины будет выставлен на всеобщее обозрение гражданам.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Тег
единая церковь
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Тю ты , показалось "Уже на фонаре")) И сразу представил висящих на соседних фонарях пэтра с ткрецкоподданым попом .
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Юридическую силу эта бумажка никакой не имеет т к так называемый Вселенский Патриархат неимеет никакого права принимать подобные решения лет 400 минимум. С точки зрения канонов православного мира подобный пергамент может выписать священик любого поместного прихода и обьявить свой приход автофекальным. Но хохлов понять можно. Благодаря своему скудоумию и природной тупости они могут канонизировать Шухевича и Бандеру и ежедневно молиться за их пребывающие в аду души. Вот самих украинцев попытка Порошенко, ограбившего всю страну, запустить пальцы в дела церковные совсем не радует и подавляющее большинство украинского народа высказалась против подобных преступных мер.
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Umnichkov Voldemar
Umnichkov Voldemar
- если коротко: ФЕКАЛЬНЫЙ ТЕРМОС для раскольников и еретиков Окраины. Страна д.ебилов!
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