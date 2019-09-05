Путину есть чего бояться: политик раскрыл детали требования по Цемаху

Российский президент Владимир Путин вероятнее всего потребовал включить в списки по обмену пленными ключевого фигуранта по делу о сбитом "Боинге" MH17 Владимира Цемаха, так как тот владеет критической для Кремля информацией.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал бывший народный депутат от партии "Народный фронт" Георгий Логвинский. По его словам, "если Россия его пытается истребовать, то видно ей есть чего бояться". Именно поэтому Путин делает так, чтобы Цемах не дал необходимые показания.

"Но, юридически это не является такой большой проблемой, потому что существует форма по которой можно допросить человека удаленно, и я думаю, что его уже допросили. А если еще нет, то, думаю, еще допросят, и сделают все необходимые юридические процессы до момента его обмена", – считает экснардеп.

Относительно опасений прокурора по делу Цемаха об угрозе жизни подозреваемого, Логвинский склонен думать, что переживать есть за что.

"В ситуации военных действий, между Украиной и Россией, и в вопросах, которые непосредственно влияют на российский карман, потому что санкции против РФ введены, в том числе и за МН17, безусловно, человеку есть за что переживать", – говорит бывший политик.

Владимир Цемах FB Алёны Луньковой

"Мы знаем многие примеры, когда даже на территории Украины были ликвидированы ценный свидетели, и считаю, что в этой ситуации Украина должна сделать все, чтобы этот человек был в безопасности", – добавил он.

На вопрос, насколько оправдан обмен ключевого подозреваемого в деле о сбитом самолете МН17 над Донбассом в 2104 году, Логвинский ответил: "Если говорить глобально, то этот вопрос обсуждается во многих странах, например, в Израиле, когда за тело одного солдата отдали тысячу террористов. И там говорили, что для нас жизнь человека важнее, чем тысячи осужденных", – сказал экснардеп.

"Я считаю, что нужно делать все возможное и невозможное, чтобы освободить наших граждан. Но в этой ситуации есть и другая сторона, это то, что зачастую начинается торговля людьми, и этого допускать нельзя", – отметил он.

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