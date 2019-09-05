Главная Новости
5 сентября • обновлено в 19:45
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Путину есть чего бояться: политик раскрыл детали требования по Цемаху

4.8т Читать материал на украинском

Российский президент Владимир Путин вероятнее всего потребовал включить в списки по обмену пленными ключевого фигуранта по делу о сбитом "Боинге" MH17 Владимира Цемаха, так как тот владеет критической для Кремля информацией.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал бывший народный депутат от партии "Народный фронт" Георгий Логвинский. По его словам, "если Россия его пытается истребовать, то видно ей есть чего бояться". Именно поэтому Путин делает так, чтобы Цемах не дал необходимые показания.

"Но, юридически это не является такой большой проблемой, потому что существует форма по которой можно допросить человека удаленно, и я думаю, что его уже допросили. А если еще нет, то, думаю, еще допросят, и сделают все необходимые юридические процессы до момента его обмена", – считает экснардеп.

Новости
Цемах освобожден, отдавать его Путину нельзя – генерал

Относительно опасений прокурора по делу Цемаха об угрозе жизни подозреваемого, Логвинский склонен думать, что переживать есть за что.

"В ситуации военных действий, между Украиной и Россией, и в вопросах, которые непосредственно влияют на российский карман, потому что санкции против РФ введены, в том числе и за МН17, безусловно, человеку есть за что переживать", – говорит бывший политик.

Владимир Цемах

Владимир Цемах

FB Алёны Луньковой

"Мы знаем многие примеры, когда даже на территории Украины были ликвидированы ценный свидетели, и считаю, что в этой ситуации Украина должна сделать все, чтобы этот человек был в безопасности", – добавил он.

Новости
"Козырь" Путина: кто такой Цемах и зачем он России

На вопрос, насколько оправдан обмен ключевого подозреваемого в деле о сбитом самолете МН17 над Донбассом в 2104 году, Логвинский ответил: "Если говорить глобально, то этот вопрос обсуждается во многих странах, например, в Израиле, когда за тело одного солдата отдали тысячу террористов. И там говорили, что для нас жизнь человека важнее, чем тысячи осужденных", – сказал экснардеп.

"Я считаю, что нужно делать все возможное и невозможное, чтобы освободить наших граждан. Но в этой ситуации есть и другая сторона, это то, что зачастую начинается торговля людьми, и этого допускать нельзя", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

  • Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

  • При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

  • Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

  • Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.

  • 30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.

  • 3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.

  • В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир Путин Владимир Цемах
Место
Украина
Теги
Боинг МН17 обмен
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
4
Смешно
3
Интересно
7
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Не, я ох-ю с танцев с бубном вокруг этого Цемаха. Даже если он лично сбил Боинг, то чем он может это доказать? Как всегда придумали какую-то хрень, сами поверили, а теперь попытка заставить и других в нее поверить.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Петр Апраксин
Петр Апраксин
Мы знаем многие примеры, когда даже на территории Украины были ликвидированы ценный свидетели, и считаю, что в этой ситуации Украина должна сделать все, чтобы этот человек был в безопасности ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Опять укроинство мозгом не пользуется:если бы Россия устраняла неудобных свидетелей, то этого Цемаха шлепнули бы ещё в ДНР
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Немо Александр
Немо Александр
С 27го июня он еще не наговорил вам на камеру, как лично целился в в Боинг? Вы там что, пытать разучились уже? Ну а так ясно, что с арестом "ценного свидетеля" вышел очередной пшик.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Блоги / мнения

ads pixel