МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

''Ужасы'' медреформы: украинцы пожаловались на новшества

1.4тЧитать материал на украинском

Часть украинцев не ощутила кардинальных изменений из-за внедрения новой медицинской реформы, которое началось с января 2018 года, в то время как другие пожаловались на "полную неразбериху" в больницах.

Таковы результаты опроса на сайте OBOZREVATEL. Отметим, что в интерактиве приняли участие более 3,6 тысяч интернет-пользователей. Их мнения касательно проблемы разделились.

"Украинцы жалуются на "ужасы" медреформы: какой опыт был у вас?" - на такой вопрос предлагалось ответить читателям.

Новости
Зарплата врачей выросла в разы: Гройсман рассказал о достижениях медреформы

Чаще других респонденты (44%) выбирали следующий ответ: "Пока особых перемен не заметил. Реформу быстро не внедрить".

Вторым по количеству проголосовавших (34%) стал вариант: "Кошмарный! В больницах полная неразбериха".

Каждый десятый читатель (13%) рассказал о позитивных изменениях после реформы. "Врачи стали внимательнее", - уверяют пользователи.

Наименьший процент (9%) остались в стороне изменений в государственных медицинских учреждениях. "Мне все равно, хожу только к частным врачам", - ответили читатели.

''Ужасы'' медреформы: украинцы пожаловались на новшества

Ранее OBOZREVATEL сообщал о новых сюрпризах медреформы в Украине. Так, с апреля 2019 года начнется второй этап этого процесса.

Читайте все новости по теме "Медицинская реформа" на OBOZREVATEL.

Темы
Медицинская реформамедреформаМедицинские нововведения в УкраинеОпросы Обозревателя
Место
Украина
Объект
медицина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dell Alex
Dell Alex
Рабы пожаловались на отсутствие рабского стоя )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Воронов Евгений
Воронов Евгений
- Коля звони в СБУ !!! Тут большая толпа против любимой Порошенко, пани Супрун, всех на подвал.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Shevtsov Rostislav
Shevtsov Rostislav
Недавно был в одном районном центре на западной Украине ....удивило что ночью горят все окна в больнице .... странно выглядело .... Спосил местных - зачем?? Ответ : а чтоб казалось что больных много - деньги по старой схеме за койко-место выделают .... ДАЛЬШЕ объяснять почему все глав врачи хаят Супрун ???!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги