''Ужасы'' медреформы: украинцы пожаловались на новшества

Часть украинцев не ощутила кардинальных изменений из-за внедрения новой медицинской реформы, которое началось с января 2018 года, в то время как другие пожаловались на "полную неразбериху" в больницах.

Таковы результаты опроса на сайте OBOZREVATEL. Отметим, что в интерактиве приняли участие более 3,6 тысяч интернет-пользователей. Их мнения касательно проблемы разделились.

"Украинцы жалуются на "ужасы" медреформы: какой опыт был у вас?" - на такой вопрос предлагалось ответить читателям.

Чаще других респонденты (44%) выбирали следующий ответ: "Пока особых перемен не заметил. Реформу быстро не внедрить".

Вторым по количеству проголосовавших (34%) стал вариант: "Кошмарный! В больницах полная неразбериха".

Каждый десятый читатель (13%) рассказал о позитивных изменениях после реформы. "Врачи стали внимательнее", - уверяют пользователи.

Наименьший процент (9%) остались в стороне изменений в государственных медицинских учреждениях. "Мне все равно, хожу только к частным врачам", - ответили читатели.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о новых сюрпризах медреформы в Украине. Так, с апреля 2019 года начнется второй этап этого процесса.