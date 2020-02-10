Уволили за нарушение присяги: Верховный суд заявил о шантаже экс-судьи

Девятнадцать судей Большой палаты Верховного Суда сообщили в Высшем совете правосудия о вмешательстве в их деятельность экс-судьи, который пытается восстановится на должности.

Как говорится в сообщении Верховного суда, речь идет о бывшем судье Андрее Куликове, которого уволили за нарушение присяги. Мужчина уже 12 лет пытается отменить решение суда.

То, что в своем новом ходатайстве указал Куликов, стало для судей БП ВС основанием для сообщения о вмешательстве в деятельность. Экс-судья сообщил, якобы судьи БП ВС и члены Высшего совета правосудия совершили в отношении него преступление, которое угрожает его жизни.

"Анализ содержания ходатайства дает основания для вывода о том, что эта действие направлено на принуждение судей Большой палаты Верховного Суда к вынесению судебного решения в пользу истца в этом деле", – сказано в сообщении суда.

Бывшего судью Военного местного суда Днепропетровского гарнизона Андрея Куликова уволили за нарушение присяги Верховной Радой в мае 2008 года. С тех пор, Куликов добивается своего восстановления в должности, и в январе 2017 года ему удалось выиграть процесс против Украины в Европейском суде по правам человека ( дело "Куликов и другие против Украины"). ЕСПЧ постановил выплатить денежную компенсацию судье, однако отклонил все остальные требования.

Как писал OBOZREVATEL, Верховный Суд оставил без удовлетворения жалобу Министерства культуры касательно переименования УПЦ МП в Русскую православную церковь в Украине и оставил в силе старое название.

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