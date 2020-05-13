Утечка данных украинцев: Шмыгаль отреагировал на скандал

Утечка персональных данных украинцев в сеть произошла не из-за несовершенства приложения "Дія", а из-за незащищенности старых баз данных.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Приложение "Дія" "Корреспондент"

"Относительно реестров: то, что вы видите в интернете, действительно происходило. По этому поводу есть зарегистрированное уголовное производство. Это происходило больше, чем полгода назад, когда были старые базы данных", – оправдался глава правительства.

"Новые реестры абсолютно защищенные, и приложение "Дія", которое сейчас работает и создано Министерством цифровой трансформации, защищено, нет никаких проблем, краж информации. Сегодня приложение, которое было презентовано, абсолютно защищено, никаких утечек не происходило, не происходит", – заверил Шмыгаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ранее в соцсетях сообщили о якобы взломанном приложении "Дія" и утечке персональных данных граждан.

Оказалось, что в Telegram заработал бот, который предлагает продать данные, – паспорта и водительские права с фото.

Позднее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что приложение "Дія" на самом деле является лишь каналом для передачи информации и у него нет базы данных.

Тем временем Национальная полиция Украины 12 мая начала расследование масштабной утечки данных граждан, которые предлагал продать анонимный Telegram-канал.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!