Утечка данных украинцев: Шмыгаль отреагировал на скандал

Утечка персональных данных украинцев в сеть произошла не из-за несовершенства приложения "Дія", а из-за незащищенности старых баз данных.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Приложение "Дія"
"Корреспондент"
"Относительно реестров: то, что вы видите в интернете, действительно происходило. По этому поводу есть зарегистрированное уголовное производство. Это происходило больше, чем полгода назад, когда были старые базы данных", – оправдался глава правительства.
"Новые реестры абсолютно защищенные, и приложение "Дія", которое сейчас работает и создано Министерством цифровой трансформации, защищено, нет никаких проблем, краж информации. Сегодня приложение, которое было презентовано, абсолютно защищено, никаких утечек не происходило, не происходит", – заверил Шмыгаль.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
ранее в соцсетях сообщили о якобы взломанном приложении "Дія" и утечке персональных данных граждан.
Оказалось, что в Telegram заработал бот, который предлагает продать данные, – паспорта и водительские права с фото.
Позднее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что приложение "Дія" на самом деле является лишь каналом для передачи информации и у него нет базы данных.
Тем временем Национальная полиция Украины 12 мая начала расследование масштабной утечки данных граждан, которые предлагал продать анонимный Telegram-канал.
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