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13 мая • обновлено в 16:30
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Утечка данных украинцев: Шмыгаль отреагировал на скандал

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Утечка персональных данных украинцев в сеть произошла не из-за несовершенства приложения "Дія", а из-за незащищенности старых баз данных.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Приложение "Дія"

Приложение "Дія"

"Корреспондент"

"Относительно реестров: то, что вы видите в интернете, действительно происходило. По этому поводу есть зарегистрированное уголовное производство. Это происходило больше, чем полгода назад, когда были старые базы данных", – оправдался глава правительства.

"Новые реестры абсолютно защищенные, и приложение "Дія", которое сейчас работает и создано Министерством цифровой трансформации, защищено, нет никаких проблем, краж информации. Сегодня приложение, которое было презентовано, абсолютно защищено, никаких утечек не происходило, не происходит", – заверил Шмыгаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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