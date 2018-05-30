"Устали от войны": на Донбассе затосковали по Украине

Жители "ДНР" и "ЛНР" устали от войны и безработицы, и откровенно враждебно настроенных к Украине людей стало гораздо меньше.

Об этом OBOZREVATEL рассказали сами местные жители. "В Луганске откровенно враждебных к Украине не так много, как раньше. Просто все уже устали от войны, от безработицы, и просто не против вернуться, как было четыре года назад. Но достаточно и тех, кому при "нынешней власти" там живется очень неплохо. Вот они против", - отметила луганчанка Анастасия.

По словам дончанки Кристины, жители "ДНР" тоже устали от войны.

"Те, кто и раньше поддерживал Украину, тихонько сидят и ждут, когда все наладится, и Украина вернется. Но таких гораздо меньше. В Донецке нет украинского телевидения, а местные четыре канала просто разжигают ненависть к Украине. За четыре года они успели наделать очень много. Люди устали от всего", – говорит дончанка Кристина.

Он подчеркнула, что те, кто выезжает на подконтрольную территорию, у кого там есть родственники, имеют возможность сравнивать.

"Поэтому они по-другому на это смотрят. Но многие не имеют такой возможности. Постоять в очереди в Волновахе или Бахмуте за пенсией - это одно. А поехать вглубь страны и посмотреть, как люди живут - это другое", - подытожила Кристина.

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