''Успокоит желудок и возобновит водный баланс'': названы 5 способов борьбы с похмельем

Существует несколько простых способов, которые без употребления медикаментов помогают справиться с плохим самочувствием после чрезмерного количества выпитого алкоголя.

К примеру, корень имбиря хорошо помогает от тошноты, пишет The Independent. В китайской медицине его традиционно применяют для подавления рвотных позывов.

"Чашка имбирного чая утром после тяжелой ночи поможет вам убить одним выстрелом двух зайцев. Вы восполните водный баланс и успокоите желудок", — уверен автор советов.

Сбалансированный завтрак поможет возобновить нужное количество глюкозы в крови. Однако с жирными и высококалорийными продуктами лучше не усердствовать. Вместо этого приготовьте гранолу с фруктами.

Экстракт артишока будет стимулировать выработку желчи, что снизит вздутие живота и уберет расстройство желудка.

Артишок Instagram skyleeattack88

Пожалуй, самым простым методом борьбы с похмельем является обычная вода. Она поможет справиться с головной болью и упадком энергии. Если вы проснулись и почувствовали себя плохо, первым делом выпейте стакан воды.

Сон считается пятым и последним средством по борьбе с последствиями алкогольных вечеринок. Если вы гуляли до раннего утра и не успели выспаться, постарайтесь вздремнуть днем.

Как писал OBOZREVATEL, назван напиток, при помощи которого категорически не рекомендуют бороться с похмельем. Вместо этого медики советуют начать утро с супа.