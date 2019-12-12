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12 декабря • обновлено в 09:42
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Уродуют и убивают: в сети показали, как Россия ненавидит Крым. Фото

2.3т
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На западном побережье захваченного Россией украинского Крыма оккупанты заливают бетоном дикие песчаные пляжи.

Об этом на странице в Facebook сообщила уроженка Крыма Маргарита Малашкова, опубликовав фото. Она подчеркнула, что так на полуострове "облагораживают" пляжи.

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"Просто льют бетон на дюны, уничтожая краснокнижную флору и фауну. Посмотрите, какой это был шикарный пляж и насколько близко к морю его заливают цементом. Это, на минуточку, ФЦП – залить бетоном несколько км диких дюн от г. Саки до Евпатории", – возмутилась она.

Уродуют и убивают: в сети показали, как Россия ненавидит Крым. Фото

По словам крымчанки, место готовят под массовые застройки.

"И все это для того чтобы впоследствии 500 метров водоохранной зоны (по водному кодексу) сократить до нескольких метров от уреза воды, а это значит , что сразу за променадной зоной можно будет строить отели и рестораны!" – заявила Малашкова.

"Это же, как надо не любить Крым, чтобы так уродовать ландшафты, которые природа создавала миллионы лет!" – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты в Крыму нагло захватили пляж и придумали отговорку. Появились разоблачающие фото.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Mega Death
Mega Death
Папуасам неведомо слово цивилизация)) Фанерный шалаш на берегу для них уже пять звёзд)))
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Это мадам против цивилизации? Оставить берег диким, а в сарайчиках селить отдыхающих?
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
«Коса Беляус, Донузлав. Район добычи песка. Побывала здесь впервые. Горы мусора на берегу и под водой. Кто должен отвечать за это безобразие?? Почему песок вывозят тоннами, а стихийная свалка из пластика растёт? При мне девушки- туристки ходили в шоке: на картинках белоснежный песок и море, а в реальности — мусорник. Обидно за Крым», – пишет пользовательница Маргарита Малашкова. Борец она.
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