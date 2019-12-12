Уродуют и убивают: в сети показали, как Россия ненавидит Крым. Фото

На западном побережье захваченного Россией украинского Крыма оккупанты заливают бетоном дикие песчаные пляжи.

Об этом на странице в Facebook сообщила уроженка Крыма Маргарита Малашкова, опубликовав фото. Она подчеркнула, что так на полуострове "облагораживают" пляжи.

"Просто льют бетон на дюны, уничтожая краснокнижную флору и фауну. Посмотрите, какой это был шикарный пляж и насколько близко к морю его заливают цементом. Это, на минуточку, ФЦП – залить бетоном несколько км диких дюн от г. Саки до Евпатории", – возмутилась она.

По словам крымчанки, место готовят под массовые застройки.

"И все это для того чтобы впоследствии 500 метров водоохранной зоны (по водному кодексу) сократить до нескольких метров от уреза воды, а это значит , что сразу за променадной зоной можно будет строить отели и рестораны!" – заявила Малашкова.

"Это же, как надо не любить Крым, чтобы так уродовать ландшафты, которые природа создавала миллионы лет!" – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты в Крыму нагло захватили пляж и придумали отговорку. Появились разоблачающие фото.

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