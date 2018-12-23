А скажи но мені, російський православний люд в Україні: чого піднялася така буча з тим церковним перейменуванням? Адже після окупації Криму колишні церкви УПЦ МП тихесенько собі стали РПЦ, і ніхто з того ґвалту не чинив? То певне ви, відпрацювавши цей гібридний трюк у Криму, таки чекаєте поки Росія прийде " визволяти" і вас... І вже тільки по тому без "пилу і шуму", гомону про "утиски прав" і зойки про "свободу віросповідання" назветесь тим, ким по суті і є. Сатана - батько брехні! Не брешіть хоч самі собі... Не беріть гріха на душу. Самі все прекрасно знаєте і розумієте. Бо ніякі ви не раби Божі, а раби брехливої імперської пропаганди. Бог є любов!
Люблю вас, вороги України, бо ви робите мене сильнішим та мудрішим. Та й взагалі, як сказав англійський драматург Шерідан: "Чим порядніша людина, тим більше у неї ворогів". То з Україною так само - чим більше ми вилюднюємося, тим більше скаженіють вороги! Алілуйя!
PS І насамкінець: в Росії живуть мільйони українців: чи хтось знає, чи є там хоч один приход української церкви? Заздалегідь вдячний за відповідь!
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