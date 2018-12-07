УПЦ МП наградила скандальный канал за пропаганду ''ведущего к Богу'' пути 

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) наградила сотрудников телеканала "Интер" церковными наградами.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил, что журналисты "словом проповеди могут наставить людей на путь, ведущий к Богу", сообщает пресс-служба УПЦ МП.

"Сегодня телевидение является практически равноапостольным служением, и от вас зависит непосредственно, какую информацию получают люди. И когда вы приносите в сердца людей мир и покой, то это то средство, которое гасит пламя ненависти и вражды", — сказал он.

Пресс-служба УПЦ МП

Павел выделил успехи телеканала "на ниве духовного просвещения": в этом ряду он назвал еженедельную программу предстоятеля УПЦ МП Онуфрия на телеканале, регулярные интервью со служителями Московского патриархата, прямые трансляции молебен с Владимирской горки, Крестного хода и литургии в Киево-Печерской лавре.

Также в УПЦ МП напомнили, что "Интер" создал документальный фильм "Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия" и кино "От Рождества до Крещения".

Как сообщал OBOZREVATEL, в помещениях УПЦ МП прошли обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили признаки организованной сети по распространению материалов, разжигающих религиозную рознь.