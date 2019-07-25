УПЦ МП придется сменить название: озвучено условие

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) будет обязана изменить свое наименование, если Верховный суд удовлетворит кассационную жалобу Министерства культуры.

"Формальное основание для УПЦ МП не переименовываться – решение Окружного админсуда города Киева от 22 апреля 2019 года. Министерство культуры имеет все основания для обращения с кассационной жалобой", – сказал OBOZREVATEL ведущий адвокат адвокатского объединения "Морис груп" Владимир Бабий.

По его словам, юридическая коллизия состоит в том, что, с одной стороны, "есть закон, который обязывает их это делать" (закон №5309, принятый 20 декабря 2018 года, – Ред.). Но, с другой стороны, "они инициировали судебный спор, в котором, по-моему, не совсем правомерно было применено обеспечение, которое, грубо говоря, нивелирует закон", – сказал юрист, имея в виду решение Окружного админсуда Киева от 22 апреля.

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В частности, он напомнил о том, что решением суда был введен "запрет государственным регистраторам осуществлять любые действия в отношении перечня религиозных организаций в Государственном реестре".

Таким образом, на сегодняшний день УПЦ МП не может быть переименована сугубо "технически", – заметил юрист.

В то же время он подчеркнул: Министерство культуры имеет все основания для "обращения с кассационной жалобой в Верховный суд". "Если Верховный суд отменит решение Окружного админсуда от 22 апреля, УПЦ МП будет обязана внести изменения в свое наименование", – заявил Бабий.

Он также пояснил юридические нюансы последнего решения Шестого апелляционного суда Киева, который 22 июля отклонил апелляцию Министерства культуры об отмене приостановки переименования УПЦ МП.

"Это не совсем решение по сути. Были изменения в закон, которые касались необходимости переименования определенных религиозных организаций. Министерство культуры провело свою экспертизу, в которой установило перечень этих религиозных организаций. Религиозный центр, который имеет официальное название "Киевская митрополия Украинской православной церкви", в отношении которой неофициально используется "УПЦ МП", обратился с иском в Административный суд, чтобы признать противоправными эти распорядительные приказы Минкульта, которые касались необходимости выполнения этого закона", – рассказал он.

"В это дело было вовлечено порядка 300 религиозных организаций – фактически все организации, которые входят в УПЦ МП, за исключением религиозных общин – епархии, миссии, монастыри и т.д. Так было установлено препятствие в выполнении закона. Это обеспечение и оспаривалось в апелляционной инстанции, и, как мы знаем, апелляционная инстанция отказала в отмене решения этого обеспечения", – пояснил юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

В УПЦ МП резко отреагировали на историческое решение Рады и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.

20 апреля Конституционный суд Украины открыл производство в связи с жалобой нардепов от "Оппозиционного блока" о признании соответствующего закона неконституционным.

22 апреля Окружной административный суд Киева остановил процесс принудительного переименования Украинской православной церкви Московского патриархата.

22 июля Шестой апелляционный админсуд Киева отклонил апелляцию Министерства культуры об отмене приостановки переименования УПЦ МП.

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