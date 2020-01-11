Уничтожит цель на расстоянии 1,5 км: в Украине разработали новый реактивный огнемет

В Украине взялись за создание реактивных пехотных огнеметов, прицельная дальность выстрела которых достигает почти полтора километра.

Разработку проводит Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов, продолжая модернизацию линейки РПА. Об этом сообщает "АрмияInform".

По словам руководителя одного из отделов предприятия Андрея Сапрыкина, речь идет о двух новых образцах.

В Украине разработали новый реактивный огнемет АрмияInform

Прежде всего, это штурмовой огнемет РПО-18 весом до 8 кг (за счет модернизации и внесения конструкторских изменений в РПА-16). Его применение предусматривается в условиях города.

А также огнемет повышенной дальности и могущества РПА-20ПДМ (в габаритах РПА-16) с прицельной дальностью выстрела до 1500 метров, который оснастят значительно мощным термобарическим выстрелом.

Прототип РПА-20ПДМ – огнемет РПО-16 с термобарической боевой частью АрмияInform

Отмечается, что предприятие специализируется на разработке новейших образцов боеприпасов для артиллерии, инженерных войск и средств ближнего боя для сухопутных войск, стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны Украины заключило контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США.

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