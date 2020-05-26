Вызвала выкидыш лекарством для животных и умерла от кровопотери: подробности трагедии с женщиной на Одесщине

Врачи сообщили, что у Оксаны также был разрыв селезенки. Полиция выясняет, не было ли в этой истории отягощающих обстоятельств

У нее началось кровотечение, в тяжелом состоянии ее доставили в больницу, где она скончалась

В Одесской области 35-летняя женщина умерла от неудачной попытки аборта в домашних условиях. В больницу она попала с большой кровопотерей.

Как выяснилось, кроме кровопотери у женщины оказался разрыв селезенки. Теперь полиция выясняет что стало причиной гибели матери троих детей.

Подробнее об этой истории читайте в материале OBOZREVATEL.

Уколола себе лекарство для животных

35-летняя Оксана, мама троих детей, попала в больницу с кровотечением. Как рассказывают в полиции, она долгое время не признавалась врачам, что была уже на пятом месяце беременности, когда сделала себе укол ветеринарным препаратом для того, чтобы вызвать выкидыш.

У женщины началось кровотечение и уже в тяжелом состоянии ее доставили в больницу.

Коллаж

"Нам позвонила ее сестра и попросила найти доноров. У Оксаны была редкая группа крови – вторая отрицательная. Мы бросились на поиски, нашли доноров, но после обеда нам сообщили, что она умерла", – рассказал OBOZREVATEL глава сельсовета Баштановки Сергей Чебанюк.

По его словам, двоих младших детей, 6-летнюю девочку и 9-летнего мальчика, сразу же забрал отец, который был в разводе с Оксаной. Он – житель села Виноградово Одесской области.

"Судя по всему, отец состоятельный, его родители зажиточные люди, поэтому детям там будет нормально. Проблем с оформлением документов быть не должно. Они забрали их еще в субботу, 23 мая, чтобы младшие не видели похорон. А Оксану мы похоронили уже в воскресенье. Старший сын совершеннолетний, и он от первого мужа Оксаны, поэтому остался тут с бабушкой", – говорит Чебанюк.

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Могла зарабатывать суррогатным материнством?

В селе до сих пор ошарашены таким известием. По Баштановке поползли слухи, что якобы Оксана зарабатывала суррогатным материнством. Мол, ранее ее уже видели с животом, а ребенка не было. Вот и сейчас, говорят, от ребенка она хотела избавиться, потому что биологические родители от него отказались.

"Эти слухи были года полтора назад. Кто-то видел ее с животом, а потом живот пропал и никакого ребенка не было. Тогда говорили, что она могла оставить новорожденного в роддоме, отказаться от него. Но все это только слухи", – рассказала OBOZREVATEL одна из местных жительниц.

"Это абсолютная неправда. Оксана порядочная женщина, она никогда таким не занималась. Это просто кто-то запустил такой слух, никогда ничего подобного я не слышала ранее. Они жили бедно, у матери пенсия, к тому же у нее проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Оксана подрабатывала, где могла. Трое детей надо поднимать, бывший муж не помогал им, сейчас только детей забрал, со своей матерью приезжал за ними. А раньше – нет", – говорит одна из знакомых умершей женщины.

Село Баштановка Скриншот видео

Две версии трагедии

В Баштановке рассказывают, что первого сына Оксана родила рано, чуть ли не после 8-го класса. "Никакого мужа у нее тогда не было. Потом вышла замуж, и родились еще двое деток, однако с мужем развелась – он остался у себя в селе, она вернулась сюда. Работала и в Одессе на заводе, на рынке. А в селе работала в фермерском хозяйстве, в теплицах занималась овощами. Старший сын учится у нас в ПТУ", – говорит OBOZREVATEL местная жительница.

Что касается смерти женщины, то в селе обсуждают две версии.

"В больницу она попала из-за кровотечения. Сделала какой-то укол, который вызывает выкидыш. Говорят, что этот укол вводится внутривенно, значит, ей кто-то помогал это сделать. И где она его купила, и кто ей посоветовал такое, не знаю. Но в роддоме врач сказал, что у нее еще и разрыв селезенки. Укол такое не вызовет, это был удар тупым предметом. Наверное, надо искать, от кого она забеременела и кто ее мог так ударить. Может, она отцу ребенка предъявила претензии, а он ее ударил? Но с каким-то мужчиной я ее в селе не видела", – говорит жительница Баштановки.

В больнице обнаружили у Оксаны разрыв селезенки Скриншот видео

В полиции сейчас расследование ведется по ст. 115 ККУ (Умышленное убийство).

"Мы ждем результатов судебно-медицинской экспертизы, которые должны дать ответ на вопрос, от чего умерла женщина. Когда результаты будут, тогда будет понимание ситуации", – сказала OBOZREVATEL пресс-секретарь полиции Одесской области Любовь Гордиенко.

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