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15 марта • обновлено в 08:55
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Умерла известная 23-летняя волонтерка Яна Рудомино: сеть скорбит

7.8т
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В субботу, 14 марта, умерла украинская зоозащитница и волонтер 23-летняя Яна Рудомино, которая болела раком.

Об этом сообщил в Facebook блогер Влад Антонов (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Она долго боролась, в Израиле и Киеве, но болезнь оказалась сильнее. Приносим соболезнования родственникам и друзьям Яны. Светлая память", – написал он.

Девушка умерла после упорной борьбы с редким и тяжелым онкологическим заболеванием - назофарингеальной карциномой (рак носоглотки).

Умерла известная 23-летняя волонтерка Яна Рудомино: сеть скорбит

Facebook Oksy Oksy

Умерла известная 23-летняя волонтерка Яна Рудомино: сеть скорбит

Facebook Oksy Oksy

Умерла известная 23-летняя волонтерка Яна Рудомино: сеть скорбит

Facebook Oksy Oksy

Как рассказывала основатель Благотворительного фонда "Маленькие сердца" Юлия Петренко в сети, за всю историю человечества было зафиксировано всего лишь 4 человека с таким заболеванием, как у Рудомино.

Девушка лечилась от агрессивной формы рака в Киеве и в Израиле в клинике "Ассута", проходила химиотерапию и лучевую терапию.

Умерла известная 23-летняя волонтерка Яна Рудомино: сеть скорбит

Facebook Фамила Джамала

Умерла известная 23-летняя волонтерка Яна Рудомино: сеть скорбит

Facebook Фамила Джамала

Умерла известная 23-летняя волонтерка Яна Рудомино: сеть скорбит

Facebook Фамила Джамала

Умерла известная 23-летняя волонтерка Яна Рудомино: сеть скорбит

Facebook Фамила Джамала

Яна активно занималась защитой животных. Волонтера вспоминают как очень отзывчивого и доброго человека. Девушка также работала моделью.

Умерла известная 23-летняя волонтерка Яна Рудомино: сеть скорбит

Facebook Lena Oliynyk

Знакомых Яны шокировала трагедия, в сети оставили множество фото и теплых слов в память о волонтере.

Умерла известная 23-летняя волонтерка Яна Рудомино: сеть скорбит

Facebook Виктории Файнштейн

Умерла известная 23-летняя волонтерка Яна Рудомино: сеть скорбит

Facebook Виктории Файнштейн

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украину потрясла смерть 21-летней поэтессы из Бучи Инеллы Огневой.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Тег
волонтерство
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Животных из ВСУ защищала?
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