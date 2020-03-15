Умерла известная 23-летняя волонтерка Яна Рудомино: сеть скорбит

В субботу, 14 марта, умерла украинская зоозащитница и волонтер 23-летняя Яна Рудомино, которая болела раком.
Об этом сообщил в Facebook блогер Влад Антонов (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Она долго боролась, в Израиле и Киеве, но болезнь оказалась сильнее. Приносим соболезнования родственникам и друзьям Яны. Светлая память", – написал он.
Девушка умерла после упорной борьбы с редким и тяжелым онкологическим заболеванием - назофарингеальной карциномой (рак носоглотки).
Facebook Oksy Oksy
Facebook Oksy Oksy
Facebook Oksy Oksy
Как рассказывала основатель Благотворительного фонда "Маленькие сердца" Юлия Петренко в сети, за всю историю человечества было зафиксировано всего лишь 4 человека с таким заболеванием, как у Рудомино.
Девушка лечилась от агрессивной формы рака в Киеве и в Израиле в клинике "Ассута", проходила химиотерапию и лучевую терапию.
Facebook Фамила Джамала
Facebook Фамила Джамала
Facebook Фамила Джамала
Facebook Фамила Джамала
Яна активно занималась защитой животных. Волонтера вспоминают как очень отзывчивого и доброго человека. Девушка также работала моделью.
Facebook Lena Oliynyk
Знакомых Яны шокировала трагедия, в сети оставили множество фото и теплых слов в память о волонтере.
Facebook Виктории Файнштейн
Facebook Виктории Файнштейн
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