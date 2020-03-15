Умерла известная 23-летняя волонтерка Яна Рудомино: сеть скорбит

В субботу, 14 марта, умерла украинская зоозащитница и волонтер 23-летняя Яна Рудомино, которая болела раком.

Об этом сообщил в Facebook блогер Влад Антонов (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Она долго боролась, в Израиле и Киеве, но болезнь оказалась сильнее. Приносим соболезнования родственникам и друзьям Яны. Светлая память", – написал он.

Девушка умерла после упорной борьбы с редким и тяжелым онкологическим заболеванием - назофарингеальной карциномой (рак носоглотки).

Facebook Oksy Oksy

Facebook Oksy Oksy

Facebook Oksy Oksy

Как рассказывала основатель Благотворительного фонда "Маленькие сердца" Юлия Петренко в сети, за всю историю человечества было зафиксировано всего лишь 4 человека с таким заболеванием, как у Рудомино.

Девушка лечилась от агрессивной формы рака в Киеве и в Израиле в клинике "Ассута", проходила химиотерапию и лучевую терапию.

Facebook Фамила Джамала

Facebook Фамила Джамала

Facebook Фамила Джамала

Facebook Фамила Джамала

Яна активно занималась защитой животных. Волонтера вспоминают как очень отзывчивого и доброго человека. Девушка также работала моделью.

Facebook Lena Oliynyk

Знакомых Яны шокировала трагедия, в сети оставили множество фото и теплых слов в память о волонтере.

Facebook Виктории Файнштейн

Facebook Виктории Файнштейн

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украину потрясла смерть 21-летней поэтессы из Бучи Инеллы Огневой.

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