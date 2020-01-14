Им елки привезли из Перьми и Пензы. И это самое безопасное из того, что из этой Пензы в Донецк поступило. Сюжеты из Донецкой области Украины угнетают. Смотришь на этих оставшихся людей, которых ловят на нередко безлюдных улицах, на фоне изредка проезжающих машин, слышишь нашу восточно-украинскую привычную "г", и думаешь - ну какая республика?
Ну о чем вы?
Мега крупный лохотрон, который устроила Российская Федерация на востоке Украины, в качестве приза, дав возможность либо умереть за Россию (не за республику, кстати), либо жить впроголодь за Россию (получив унизительную гуманитарную помощь). Взамен Россия дала право почувствовать себя недочеловеком, с никому ненужным красным паспортом, который они сами у себя не признают.
И вот зачем? И кому принадлежат эти жалкие СМИ, вещающие под непонятным флагом непонятной никому республики? Те, кто поверил в эту сказку либо по глупости пошел, умерли в этой мясорубке. Остались те, кто либо косит "бабло" на этой теме, либо терпит, даже скрипя зубами. И еще две категории: непросыхающие "герои" и их кураторы из соседней страны, откуда сейчас елки возят. Имели ли они право на "самоопределение"? Нет, никогда. Никогда они не были отдельным народом, и этот самый "народ" примет Украину и с Зеленским (увы), и даже с Порошенко принял бы.
Да, принял бы. Потому что остались те, кто терпят. А те, кто косит "бабло" - категория легко перестраиваемая с темы на тему. С непросыхающими "героями" все понятно, поэтому загвоздка лишь одна: кураторы. Это единственный гвоздик, на котором держатся обе несчастные призрачные "республики".
И не будь кураторов, спонсоров, руководителей этого шабаша, получила бы сегодня каждая донецкая школа и ремонт, и новое оборудование, и прибавку к зарплатам (сорри, не будь Зеленского).
Нет никаких республик на украинской земле. И не выдумывайте там, выбирая елки из Пензы, х...ню.
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