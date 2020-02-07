Жары не будет? Синоптик дал прогноз на лето в Украине

Погода летом 2020-го удивит украинцев небольшой жарой и кратковременными дождями.

Таким прогнозом на это время года поделился народный синоптик Владимир Деркач. Об этом сообщает "Полесье".

"Начало лета будет достаточно погожим, в некоторые дни – даже жарко. Но с середины первой декады июня температура немного снизится, возможны небольшие кратковременные дожди. Во второй декаде ожидается понижение температуры, а дальше будет наблюдаться усиление осадков со шквалами, градом..." – уверяет он.

Летом 2020-го пройдут кратковременные дожди, но в целом будет тепло

Последний же отрезок июня начнет исправлять ситуацию: сначала сильно потеплеет, только иногда будет идти кратковременный дождь. А дальше будет тепло, но не жарко.

Июль, утверждает Деркач, тоже порадует летним теплом, иногда и жаркими днями, в этот период будет почти без осадков.

Незначительное снижение температуры захватят только несколько дней третьей декады месяца. Но в результате погода стабилизируется и дальше будет продолжаться настоящее лето.

Что касается погоды в августе, то начало месяца порадует украинцев умеренным теплом, но с небольшой вероятностью дождей. Однако далее осадки никак не повлияют на высокую температуру, которая продолжит расти.

По словам синоптика, последняя декада августа изрядно согреет, только где-то со середины этого отрезка температура начнет понемногу опускаться, ночи станут холоднее. И все это будет происходить в условиях очень малого количества осадков.

"Вот так закончится календарное лето. Но только календарное..." – подытожил свой прогноз Деркач.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2020 года в Украине придет без опоздания, однако в середине апреля ночью могут вернуться заморозки. Май же вообще принесет летнюю температуру.

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