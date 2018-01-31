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Умер первый космонавт Украины

24.1тЧитать новость на украинском

В среду, 31 января, на 68-м году жизни в Киеве скончался первый космонавт Украины Леонид Каденюк.

Об этом сообщили его близкие, передает УНН.

Отмечается, что Каденюк скоропостижно умер в столичном парке Царское Село.

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Позже появились подробности смерти первого украинского космонавта.

По данным источника, смерть наступила еще до приезда скорой помощи.

Соболезнования в связи с кончиной Каденюка высказал президент Украины Петр Порошенко.

"Отошел в вечность Леонид Каденюк. Он стал в славный ряд украинцев, которые прокладывали человечеству дорогу к звездам. Кибальчич, Кондратюк, Королев и другие. Украинские космические исследования продолжаются, живет и становится на защиту страны наше ракетостроение. Вечная память первому украинском космонавту", - написал украинский лидер на своей странице в Facebook.

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Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей.

В 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку в NASA на корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке.

В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.

Как сообщал "Обозреватель", в 2017 году умер известный советский космонавт Георгий Гречко.

Персона
Леонид Каденюк
Место
УкраинаКиев
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