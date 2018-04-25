Умер известный украинский ученый

В столице Италии Риме в среду, 25 апреля, на 70-м году жизни скончался известный украинский геолог и исследователь Антарктиды Виталий Вернигоров.

Как сообщается на странице Министерства образования и науки в Facebook, причиной смерти стал сердечный приступ. Ученый собирался вернуться в Украину после сезонной двухнедельной антарктической экспедиции.

Ученый начал свой исследовательский путь в морских экспедициях 1980-х годов, работал в Атлантике и Индийском океане, ходил в кругосветное плаванье. Был участником легендарной первой украинской антарктической экспедиции, потом много раз зимовал в Антарктиде и участвовал в сезонных исследованиях.

Новости Умер ученый Стивен Хокинг

Также Вернигоров проводил различные геолого-геофизические исследования. Он был сотрудником Института геологии НАН Украины.

"Несмотря на почтенный возраст он присоединился к команде сезонной экспедиции, отправившейся на станцию ​​Академик Вернадский в конце марта этого года. Там ученый занимался отбором геологических образцов донных отложений, эхолотной съемкой акваторий, наблюдениями за уровнем моря", — написано в сообщении.

Во время пребывания на станции Вернадского геолог не жаловался на здоровье, однако в Италии, где он должен был пересесть на рейс в Украину, ученому внезапно стало плохо.

Как сообщал "Обозреватель", ранее умер известный украинский философ и академик.