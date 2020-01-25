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25 января • обновлено в 22:05
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"Укрусь" или "Русукра": Захарова унизила Украину из-за обвинения в краже истории

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Спикер МИД России Мария Захарова ответила на обвинения замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара в краже Россией "истории Украины-Руси".

Соответствующий комментарий она опубликовала в своем Facebook, отметив, что Россия хочет "вбить клин в преступное переписывание истории".

"Что касается "Украины-Руси", то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи. Предлагаю МИДу Украины для удобства и емкости в следующий раз использовать для обозначения данного мифологизма следующие названия: Укрусь или Русукра", – написала Захарова.

Мария Захарова

Мария Захарова

ФБ Марии Захаровой

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Также, как сообщает "MK.ru", на ситуацию отреагировал член Совета Федерации Франц Клинцевич, назвав мысли Боднара "невежественной русофобией", а его самого "неадекватным".

"Думаю, что с такими кадрами президенту Украины Владимиру Зеленскому трудно будет рассчитывать на улучшение отношений с Россией", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд пропагандистских онлайн-изданий России также взорвались опровержениями заявления Боднара о краже "истории Украины-Руси".

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Мария Захарова
Место
Россия
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Укрусь :-D ахахахахаа
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Захарова тонко потроллила шароварников. На Украине истерика!
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