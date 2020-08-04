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"Укравтодор" назвал обновленную дорогу, на которой погибло больше всего людей

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
5,3 т.
Названа обновленная дорога, где погибли больше всего людей

Названа обновленная дорога, где погибли больше всего людей. Фото segodnya.ua.

На отремонтированной дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский в течение полугода погибли 44 человека.

Это является антирекордом среди обновленных трасс, сообщается на странице "Укравтодора" в Facebook.

Ведомство уточнило, что всего за указанный период на дорогах произошло 72 394 ДТП, в которых погибли 1 482 человека. "Почти две трети всех ДТП в Украине (46 800 случаев) произошли по двум причинам: нарушение правил маневрирования (травмированы 3 037 человек, 234 погибли) и превышение безопасной скорости (травмированы 5 090 человек, 729 погибли)", – сказано в сообщении.

"Своеобразный антирекорд показывает дорога М-03 Киев – Харьков – Довжанский, где отремонтированные участки дороги вызывают неуместную эйфорию у водителей. Результат – сегодня уже 44 человека погибло", – добавили в "Укравтодоре".

Также отмечается, что среди обновленных в 2020 году дорог: 125,5 км маршрута Северодонецк – Станица Луганская, более 100 км дороги Н-30 Васильевка – Бердянск и 47,5 км дороги Т-14-16 Львов – Пустомыты – Меденичи.

Facebook "Укравтодора"

Facebook "Укравтодора"

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 2019 года в Украине в ДТП погибли 3 454 человека, из которых 164 – дети.

УкраинаДороги в УкраинеУкравтодор
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