Украсили к 9 мая: в Луцке произошел скандал с георгиевскими лентами

В Луцке к 9 мая один из местных колледжей "украсили" запрещенными георгиевскими лентами.

Об этом рассказал житель города Александр Дмитрук на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие снимки.

"Вот такие фото прислали нам студенты с запрещенными георгиевскими лентами и серпами и молотами, висели сегодня в колледже технологий бизнеса и права Восточноевропейского университета", – сообщил он.

По его словам, это оказалось дело рук преподавателя по фамилии Ревуцкая, которая, по словам студентов, имеет "ватные и совковые взгляды".

"Хочу отметить, что в целом руководство колледжа отреагировало мгновенно, и сразу сняли эти запрещенные законом символы", – подчеркнул Дмитрук.

Он подчеркнул, что общественность будет требовать наказать преподавателя.

Как сообщал "Обозреватель", украинский чиновник поздравил горожан бордом с георгиевской лентой.