''Украины и Беларуси не было'': на КремльТВ сделали скандальное заявление

Один из российских пропагандистских ресурсов отличился скандальным заявлением об Украине.
В эфире заявили, что до начала ХХ века она была частью Российской империи, якобы не существуя, как отдельное государство. Аналогичный вывод озвучили и о соседней Беларуси. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
"Советская власть изменила расклад, нарисовав новые границы и сделав две образованные республики привилегированной частью Союза", – продолжили пропагандисты.
Украину назвали частью Российской империи
Скриншот из видео
По их словам, это в действительности был союз братских народов, которые пережили войну.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат Госдумы разразился фейком о том, что Украина с 2014 года якобы убила более 10 тысяч своих мирных граждан.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.