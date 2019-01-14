''Украины и Беларуси не было'': на КремльТВ сделали скандальное заявление

Один из российских пропагандистских ресурсов отличился скандальным заявлением об Украине.

В эфире заявили, что до начала ХХ века она была частью Российской империи, якобы не существуя, как отдельное государство. Аналогичный вывод озвучили и о соседней Беларуси. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Советская власть изменила расклад, нарисовав новые границы и сделав две образованные республики привилегированной частью Союза", – продолжили пропагандисты.

Украину назвали частью Российской империи Скриншот из видео

По их словам, это в действительности был союз братских народов, которые пережили войну.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат Госдумы разразился фейком о том, что Украина с 2014 года якобы убила более 10 тысяч своих мирных граждан.

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