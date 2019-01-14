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''Украины и Беларуси не было'': на КремльТВ сделали скандальное заявление

1.4тЧитать материал на украинском

Один из российских пропагандистских ресурсов отличился скандальным заявлением об Украине.

В эфире заявили, что до начала ХХ века она была частью Российской империи, якобы не существуя, как отдельное государство. Аналогичный вывод озвучили и о соседней Беларуси. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Советская власть изменила расклад, нарисовав новые границы и сделав две образованные республики привилегированной частью Союза", – продолжили пропагандисты.

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Украину назвали частью Российской империи

Украину назвали частью Российской империи

Скриншот из видео

По их словам, это в действительности был союз братских народов, которые пережили войну.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат Госдумы разразился фейком о том, что Украина с 2014 года якобы убила более 10 тысяч своих мирных граждан.

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Темы
российская пропагандаФейки российских СМИ
Место
Россия
Тег
Новости России
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть росийским выплядкам окупантам! война до полной победы
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