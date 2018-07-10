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Украину ждет наплыв мигрантов: Госпогранслужба забила тревогу

2.3тЧитать новость на украинском

Украину в скором времени может ожидать проблема резкого увеличения количества незаконных мигрантов.

Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал, отметив, что это связано с существенным усилением противодействия незаконной миграции в странах Евросоюза, передает Укринформ.

По его словам, "они будут пытаться попасть в наше государство любым способом” и уточнил, что это преимущественно выходцы из Африки и Ближнего Востока.

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"Сегодня мы уже наблюдаем увеличение количества незаконных мигрантов на каналах легального въезда. Потенциальные незаконные мигранты, опираясь на поддержку диаспор, официально выданные документы и другие условно законные пути, пытаются попасть в Украину, чтобы потом здесь остаться на нелегальном положении или дальше незаконно переходить границу в ЕС", - отметил он.

В связи с этим Цигикал считает, что Украине нужно усиливать миграционное законодательство и криминализировать ответственность за незаконное пересечение государственной границы.

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"Это – комплексный вопрос, который касается всех участников сектора национальной безопасности и обороны", - прибавил Цигикал.

Напомним, ранее в ЕС приняли важное решение по мигрантам.

Персона
Петр Цигикал
Место
Украина
Объект
Государственная пограничная служба Украины
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
А шо робыты с миллийонами московских заробитчан, шо прыйехалы из голодающей Рашки???
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