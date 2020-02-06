Украину завалит снегом: синоптики предупредили о сильной буре

Украина в четверг, 6 февраля, останется под влиянием южного циклона, что приведет к осложнению погодных условий.

Как сообщает Укргидрометцентр, дождь сменится снегопадом со штормовым ветром. Также по всей территории страны ожидается похолодание из-за перемещения холодного воздуха с северо-запада Европы.

Так, в южных и восточных районах страны, а также в Днепропетровской области ночью и утром ожидается значительный, местами сильный снег, днем – умеренный снег. Ветер порывами 20-25 м/с. Температура в течение суток -5...+1°.

Украину завалит снегом Иллюстрация

В Приазовье и Крыму мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега и гололед, температура 0...+5°.

На остальной территории днем также возможен небольшой снег. Местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью -4...-9°, днем около 0°. В Карпатах ночью -9...-14°, днем -3...-8°. На дорогах гололедица.

В Киеве 6 февраля днем ожидается небольшой снег. Гололедица, температура ночью -6...-8°, днем около 0°.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в большинстве регионов Украины 6 февраля будет зимняя погода – снегопады, ветер и даже гололедица.

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