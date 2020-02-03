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3 февраля • обновлено в 11:57
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Украину завалит снегом: синоптик предупредила об ухудшении погоды

1.4т
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В среду, 5 февраля, в Украину ворвется настоящий южный циклон, который принесет резкое ухудшение погоды.

В этот день ожидаются сильные осадки и штормовой ветер. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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"На юге и в центре – преимущественно пройдут сильные дожди, на западе, севере и востоке ожидается мокрый снег, снег, налипание мокрого снега. Тоненькая полоска северных районов северных областей сможет удержаться от грозного циклона – там или без осадков, или небольшие", – сообщила синоптик.

Украину завалит снегом: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Укринформ

В Киеве в среду мокрый снег и снег, а также его налипание, штормовой ветер.

"Во вторник в Украине будет продолжаться снижение температуры воздуха, против сегодняшних +5…+12 градусов завтра ожидается +2…+8 градусов. Дождь, периодически с мокрым снегом, пройдет на западе, также небольшие осадки вероятны в восточных областях", – рассказала Диденко.

По ее словам, большинство территории Украины завтра будет принадлежать сухой воздушной массе, возможен туман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики изменили прогноз погоды на февраль в Украине. Он будет теплым, а вторая половина месяца – с обильными осадками.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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