Украину заметет снегом: появился подробный прогноз погоды на воскресенье

На территории Украины в воскресенье, 22 марта, будет холодно. Также погода "пообещала" жителям страны и дождь, и снег.

Такой прогноз дала известный украинский сноптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, Украина окажется между холодным антициклоном с названием "Юрген" и влажной циклоничностью с атмосферными фронтами.

"В Украине завтра арктический воздух станет ощутимым, в большинстве областей в течение дня температура воздуха составит всего +2...+6 градусов, лишь на юге и юго-востоке немного теплее, +5...+10 градусов", – написала синоптик.

Погода в Украине 22 марта. Иллюстрация

"Атмосферные фронты будут вытесняться холодным антициклоном, однако они еще успеют организовать дождь и для тех, кому не хватало зимней картинки, еще и снег", – добавила она.

Диденко отметила, что ветер 22 марта будет сильным, направление – северо-восточное. Время от времени ожидаются штормовые порывы.

"В Киеве воскресенье будет холодным и ветреным. Максимальная температура воздуха опустится до +3...+4 градусов. Ночью и утром возможен мокрый снег... Днем антициклон отодвинет осадки подальше от Киева", – написала синоптик.

Погода в Украине 22 марта. Карта Facebook/Наталья Диденко

Погода в Украине 22 марта. Карта Facebook/Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, лето придет в Украину еще во время календарной весны – в мае, с июня погода будет достаточно изменчивой.

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