Украину заметает снегом: первые последствия непогоды

В субботу, 17 марта, в Украине усложнились погодные условия - страну засыпало снегом.

Синоптики предупреждали о сильных метелях, в результате которых толщина снежного покрова в некоторых областях в воскресенье может достичь 20-25 см. "Обозреватель" следит за тем, как украинцы справляются с ухудшением погоды.

Так, из-за снега в Волынской области были обесточены 19 населенных пунктов, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

При этом движение на автомобильных дорогах обеспечено.

Отметим, что с 20:00 16 марта была начата работа штаба по ликвидации последствий по чрезвычайной ситуации в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины.

Снег в Киеве

К слову, с 6:30 17 марта был ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств в Киев.

В столице из-за сложных погодных условий маршруты общественного транспорта курсируют с отклонением от графика.

"С начала движения на всех маршрутах наземного общественного транспорта введено оперативное положение №2 - курсирование с отклонением от графика движения до 25 минут", - отметили в "Киевпастрансе".

Спасатели дежурят на проблемных участках дорог - спусках и подъемах - чтобы не допустить осложнения движения на автодорогах. В частности, патрули дежурят на ул. Елены Телиги и на ул. Академика Заболотного.

"Для уборки последствий непогоды в Киеве задействовано 260 единиц снегоуборочной техники "Киевавтодора", 104 единицы техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков. Также работает 29 бригад по ручной уборки в составе 186 человек", - сообщили в КГГА.

Снег в Киеве

Напомним, что 17-19 марта большинство областей накроют снегопады, дожди, также ожидается гололедица и сильный ветер.

Снег в Киеве

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что такое ухудшение погоды связано с действием двух активных юго-западных циклонов. Там также предупредили, что из-за снега и метели в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях 18 марта на дорогах следует опасаться снежных заносов. Жителей Закарпатской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областей предупредили о налипании мокрого снега.

Снег в Житомире

Снег в Житомире

Как сообщал "Обозреватель", интенсивное потепление в Украине начнется с 27 марта, а до этого времени сохранится прохладная погода без нарастания тепла.