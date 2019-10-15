Украину в ноябре-2019 ждут три мощных метеоудара

В ноябре 2019 года украинцев ожидают три серьезных метеоудара.
Так, магнитные бури, по предварительным данным, накроют 11, 15 и 18 ноября. Метеозависимым людям следует быть предельно осторожными, пишет Ivona.
11 ноября 2019 года ожидается магнитная буря средней силы с незначительными последствиями. Астрологи прогнозируют повышение атмосферного давления.
Надвигаются магнитные бури
Иллюстрация
Аналогичная магнитная буря произойдет 15 ноября 2019 года. Ее последствия ощутят на себе гипертоники и люди, страдающие от хронических головных болей.
18 ноября 2019 года – самая сильная магнитная буря в ноябре 2019 года. Плохое самочувствие будет иметь накопительный эффект.
Как сообщал OBOZREVATEL, астроном Всеволод Лозицкий спрогнозировал магнитные бури в последние дни октября.
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