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15 октября • обновлено в 07:25
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Украину в ноябре-2019 ждут три мощных метеоудара

1.1т Читать материал на украинском

В ноябре 2019 года украинцев ожидают три серьезных метеоудара.

Так, магнитные бури, по предварительным данным, накроют 11, 15 и 18 ноября. Метеозависимым людям следует быть предельно осторожными, пишет Ivona.

11 ноября 2019 года ожидается магнитная буря средней силы с незначительными последствиями. Астрологи прогнозируют повышение атмосферного давления.

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Надвигаются магнитные бури

Надвигаются магнитные бури

Иллюстрация

Аналогичная магнитная буря произойдет 15 ноября 2019 года. Ее последствия ощутят на себе гипертоники и люди, страдающие от хронических головных болей.

18 ноября 2019 года – самая сильная магнитная буря в ноябре 2019 года. Плохое самочувствие будет иметь накопительный эффект.

Как сообщал OBOZREVATEL, астроном Всеволод Лозицкий спрогнозировал магнитные бури в последние дни октября.

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Место
Украина
Тег
Магнитная буря
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70rus xxx
70rus xxx
Ничего страшного,это не удары "Калибрами".
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