Украину в четверг ждет солнечная погода и до 21 тепла

Погода в Украине в четверг, 22 октября, будет теплой и без осадков.

Как сообщается на сайте Украинского гидрометцентра, максимальная температура воздуха достигнет 21 градуса.

Ночью по стране прогнозируется от 4 до 9 тепла, днем +14+19, в южных областях и на Прикарпатье до 21 градуса.

Осадков в Украине не ожидается в ближайшие трое суток, за исключением субботы – небольшой дождь пойдет на западе и севере.

В Киеве днем +15+17, ночью от 6 до 8 градусов.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко уточнила, что по стране температура воздуха поднимется до 12-18 градусов, а на юге местами будет до +20.

Также утром ожидаются туманы.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют теплую и бесснежную зиму в Украине.