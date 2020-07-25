Украину "сотрясло" новое землетрясение: сейсмологи сообщили о множественных толчках

В Черновицкой области 23 июля произошло очередное землетрясение.

Как сообщается на официальном сайте Главного центра специального контроля, источник землетрясения находился в районе села Белоусовка Сокирянского района на глубине 3 км.

Сейсмологи отметили, что землетрясение не несло никакой угрозы, так как колебания были слабые – даже ниже порога чувствительности.

Эпицентр землетрясения в Черновицкой области gcsk.gov.ua

Данные Центра говорят о том, что Украину постоянно "трясет", но незаметно и без последствий.

Так, 8 марта и 25 апреля в Одесской области почувствовали землетрясения, эпицентр которых располагался на территории Румынии.

При этом подобное жители Одесщины ощутили и 31 января около 03:30. Тогда город трясло около 15 секунд. Подземные толчки были средней силы.

Тогда как еще ранее, в ночь на 4 декабря 2019 года, землетрясение магнитудой 2 по шкале Рихтера произошло во Львовской области. В частности, колебания земли зафиксировали возле села Станиславчик Бродовского района, что между городами Радехов и Броды.