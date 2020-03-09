До Одесской области докатилось землетрясение, эпицентр которого был на территории Румынии. Толчки были зафиксированы в так называемой зоне Вранча на глубине 131 километр.
Происшествие случилось в 18:24 8 марта. Амплитуда сейсмической активности превысила 4 балла, сообщила на своей Facebook-странице жительница Измаила Лилия (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
По ее словам, в Измаиле толчки были ощутимы 8 марта в 20:24.
Отметим, что многие пользователи интернета не восприняли сообщение о землетрясении, как угрозу. Так, под постом Лилии один из комментаторов предположил, что это "женщины на корпоративах пляшут, поэтому и трясёт".
8 марта на Одесщине почувствовали землетрясение
Лилия Лильок / Facebook
Как известно, зона Вранча в горах на территории Румынии является сейсмически активной. Сила подземных толчков там может превышать 8 баллов. Предыдущее землетрясение, которое ощутили в Одесской области, случилось в конце января. Его магнитуда составила 5,3.
8 марта на Одесщине почувствовали землетрясение
Лилия Лильок / Facebook
8 марта на Одесщине почувствовали землетрясение
Лилия Лильок / Facebook
8 марта на Одесщине почувствовали землетрясение
bagnet.org
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