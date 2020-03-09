До Одесской области докатилось землетрясение, эпицентр которого был на территории Румынии. Толчки были зафиксированы в так называемой зоне Вранча на глубине 131 километр.

Происшествие случилось в 18:24 8 марта. Амплитуда сейсмической активности превысила 4 балла, сообщила на своей Facebook-странице жительница Измаила Лилия (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По ее словам, в Измаиле толчки были ощутимы 8 марта в 20:24.

Отметим, что многие пользователи интернета не восприняли сообщение о землетрясении, как угрозу. Так, под постом Лилии один из комментаторов предположил, что это "женщины на корпоративах пляшут, поэтому и трясёт".

8 марта на Одесщине почувствовали землетрясение Лилия Лильок / Facebook

Как известно, зона Вранча в горах на территории Румынии является сейсмически активной. Сила подземных толчков там может превышать 8 баллов. Предыдущее землетрясение, которое ощутили в Одесской области, случилось в конце января. Его магнитуда составила 5,3.

8 марта на Одесщине почувствовали землетрясение Лилия Лильок / Facebook

8 марта на Одесщине почувствовали землетрясение Лилия Лильок / Facebook

8 марта на Одесщине почувствовали землетрясение bagnet.org

Как сообщал OBOZREVATEL в Одесской области дикий шакал 27 февраля искусал местного жителя. Инцидент произошел в окрестностях села Базарьянка Татарбунарского района. Лабораторные исследования показали, что зверь был болен бешенством

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