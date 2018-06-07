Украину сотрясет сильная буря: названы даты

В середине июня территорию Украины накроет непогода и пойдет сильная буря.

Об этом народный синоптик Леонид Горбань рассказал "Апострофу".

По его словам, с 13 по 16 июня в Украину придет циклон, который будет сопровождаться дождями.

"20-21 числа по расчетам ожидается даже буря. После жары подход циклона и встреча двух фронтов может пронестись по Украине бурей", - предупреждает Горбань.

Также народный синоптик говорит, что украинцам нужно приготовиться к осадкам 26 и 27 июня.

Впрочем, по его словам, дожди в этот день будут кратковременные.

Напомним, Горбань также рассказал, когда в Украину придет реальная жара.