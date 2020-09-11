Украину предупредили о пожарной опасности: какие регионы в зоне риска

В пятницу, 11 сентября, в большей части Украины в ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Такой прогноз озвучила пресс-служба Укргидрометцентра, отметив, что прежде всего он касается юга, востока и центра.

"По данным Укргидрометцентра, 11 сентября в южной части, восточных, центральных областях, большинстве районов Сумской, Киевской и Ривненской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Харьковской и Луганской областях 2 сентября вспыхнули масштабные лесные пожары, в результате которых сгорели несколько домов. В целом огонь охватил 80 и 400 гектаров в обеих областях.

В зоне ООС возле села Лобачево на Луганщине из-за пожаров загорелся грузовик "Урал" и БМП-2 ВСУ.

В результате двое военнослужащих получили ожоги тела. Также огонь уничтожил военную технику и привел к детонации боекомплекта.

Во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина Вооруженных сил Украины Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим.

По состоянию на утро 7 сентября на Луганщине продолжали тлеть отдельные очаги сухой травы, кустарников и лесной подстилки. В то же время открытого огня не наблюдалось.

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