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Украину предупредили о пожарной опасности: какие регионы в зоне риска

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

В пятницу, 11 сентября, в большей части Украины в ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Такой прогноз озвучила пресс-служба Укргидрометцентра, отметив, что прежде всего он касается юга, востока и центра.

"По данным Укргидрометцентра, 11 сентября в южной части, восточных, центральных областях, большинстве районов Сумской, Киевской и Ривненской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", – сказано в сообщении.

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