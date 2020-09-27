Украину накрыла самая мощная магнитная буря года: как уберечься

В последние дни сентября 2020-го Украину и мир постигла самая мощная магнитная буря, пик которой пришелся на 27 сентября.

Как объясняют специалисты, это колебание – наиболее сильное за весь год и под его влияние попадут даже те, кто не склонен к метеозависимости. В то же время ситуация будет усложняться тем, что синоптики на конец месяца прогнозируют и резкое изменение погоды, что создаст дополнительные причины плохого самочувствия.

Отмечается, что сильная магнитная буря накрыла планету в эти выходные. Из-за нее до 28 сентября люди также будут чувствовать сонливость, головную боль, раздражение, снижение концентрации, скачки давления и другие неприятные состояния.

Специалисты говорят, что основной причиной плохого самочувствия во время таких явлений является скачок атмосферного давления. Склонность к метеозависимости обычно бывает врожденная, но при сильных колебаниях проблемы со здоровьем могут чувствовать даже здоровые люди, причем за несколько дней до или после бури.

Чтобы избежать неприятных последствий, следует:

укреплять сосуды и заниматься спортом;

соблюдать правильный режим сна и отдыха.

минимизировать соль в рационе и отказаться от вредных привычек, в частности от курения;

контролировать тепловой режим организма, не допуская резких перепадов;

насытить организм витаминами;

соблюдать душевное равновесие.

По словам специалистов, депрессия, пессимизм, отсутствие радости и впечатлений ведут к усилению метеочувствительности, поэтому в "опасные" дни магнитных бурь стоит окружить себя приятными вещами и людьми, чтобы снизить риск.

Как сообщал OBOZREVATEL, колебания в магнитосфере Земли будут наблюдаться до 28 сентября. Они характерны для дней, предшествующих магнитной бури и наступающих сразу после нее.