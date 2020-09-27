Украину накрыла самая мощная магнитная буря года: как уберечься
В последние дни сентября 2020-го Украину и мир постигла самая мощная магнитная буря, пик которой пришелся на 27 сентября.
Как объясняют специалисты, это колебание – наиболее сильное за весь год и под его влияние попадут даже те, кто не склонен к метеозависимости. В то же время ситуация будет усложняться тем, что синоптики на конец месяца прогнозируют и резкое изменение погоды, что создаст дополнительные причины плохого самочувствия.
Отмечается, что сильная магнитная буря накрыла планету в эти выходные. Из-за нее до 28 сентября люди также будут чувствовать сонливость, головную боль, раздражение, снижение концентрации, скачки давления и другие неприятные состояния.
Специалисты говорят, что основной причиной плохого самочувствия во время таких явлений является скачок атмосферного давления. Склонность к метеозависимости обычно бывает врожденная, но при сильных колебаниях проблемы со здоровьем могут чувствовать даже здоровые люди, причем за несколько дней до или после бури.
Чтобы избежать неприятных последствий, следует:
укреплять сосуды и заниматься спортом;
соблюдать правильный режим сна и отдыха.
минимизировать соль в рационе и отказаться от вредных привычек, в частности от курения;
контролировать тепловой режим организма, не допуская резких перепадов;
насытить организм витаминами;
соблюдать душевное равновесие.
По словам специалистов, депрессия, пессимизм, отсутствие радости и впечатлений ведут к усилению метеочувствительности, поэтому в "опасные" дни магнитных бурь стоит окружить себя приятными вещами и людьми, чтобы снизить риск.
Как сообщал OBOZREVATEL, колебания в магнитосфере Земли будут наблюдаться до 28 сентября. Они характерны для дней, предшествующих магнитной бури и наступающих сразу после нее.