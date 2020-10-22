Магнитная буря класса G1 начнется 21 октября, но уже через четыре дня она перерастет в среднюю бурю класса G2 и продлится до 29 октября. После этой даты все постепенно прийдет в норму.

Магнитные бури подразделяют на пять уровней от G1 до G5. Нас ожидает буря классификации G1-G2.

И если первый уровень это общее недомогание в организме человека и животных, то второй уровень уже влияет на техническую составляющую, те сбой работы связи, техники, механизмов, легкая дезориентация в пространстве.

Наиболее опасный период магнитной бури следует ожидать с 21 по 24 октября.

Вторая волна придется на 27 число.

Даже полностью здоровые люди будут подвержены влиянию магнитной бури. Это проявится в скачках артериального давления, головных болей, тошноте, перепадам настроения, может временно пострадать слух и зрение.

В особенности это заденет метеозависимых людей, у которых могут активизироваться хронические проблемы.

Как себя вести с 21 по 29 октября, что бы максимально смягчить действие геошторма на организм:

По возможности больше спать.

Не перенапрягайте организм.

Пить успокаивающие чаи.

Проведите медитацию на сохранение энергии.

Не встревайте в конфликты.

Не выясняйте отношения.

Не употребляйте спиртное.

Будьте аккуратны на дороге и с электроприборами.

Не переедайте в эти дни.

Примите лекарства, назначенные врачем, не превышая дозировки.

И помните, что каждый реагирует на магнитные бури по-разному. У кого-то организм реагирует заранее от даты бури, а кто-то почувствует эти отголоски спустя неделю после ее прекращения.

Поэтому будьте внимательны к своему здоровью.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.