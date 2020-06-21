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Украину накроют дожди с грозами: синоптик уточнила прогноз на начало недели

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Украину накроют дожди с грозами: синоптик уточнила прогноз на начало недели

Погода в Украине не изменится – ожидаются дожди с грозами

Начало следующей недели в Украине ничего нового в синоптической ситуации не принесет – ожидаются все те же грозовые ливни.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, опубликовав карту метеоявлений. Она добавила, что дожди с низким атмосферным давлением продолжают "нависать" над территорией страны.

Так, согласно ее прогнозу, в понедельник, 22 июня, в некоторых областях местами возможны шквалы, град, сильные ливни. Ветер преимущественно северо-восточный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха в стране тоже особо не изменится: столбики термометров будут показывать +26... +30 градусов, а на западе опустятся чуть ниже – до отметки +23... +27.

Карта погоды в Украине

Карта погоды в Украине (Facebook Натальи Диденко)

В Киеве 22-го июня ожидаются периодические кратковременные грозовые дожди, а также возможны сильные ливни, шквалы и иногда даже град. Ночью воздух прогреется до +20, днем – до +29 градусов.

По прогнозу Диденко, во вторник-среду, 23-24 июня, жара ослабеет, а температура воздуха снизится до +23... +26 градусов. Однако во второй половине недели она снова начнет повышаться.

Прогноз от синоптика

Прогноз от синоптика (Facebook Натальи Диденко)

Как сообщал OBOZREVATEL, климатолог Светлана Бойченко говорит, что лето 2020 будет более дождливым, чем в предыдущие два года, а июнь – аномально жарким.

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