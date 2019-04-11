Украину накроют дожди и грозы: синоптики уточнили "мокрый" прогноз

Погода в Украине в четверг, 11 апреля, будет дождливой на всей территории страны.

В некоторых областях ожидаются сильные ливни и гроза. Ветер юго-восточный и северо-восточный со скоростью 5−10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха в центральных, южных и западных областях днем ​​будет составлять 9−18° тепла, максимальной она будет на юге Украины — 18−20° тепла.

Погода в Киеве 11 апреля будет пасмурной, ожидается ливень. Столбики термометров ночью покажут 6−8° тепла, а днем ​​поднимутся до 10−12° выше нуля.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, выпадать осадки будут неравномерно, периодически, однако практически повсеместно по всей территории страны.

Диденко предупредила, что температура воздуха в западных областях будет холоднее, 8-13°. На севере Украины ожидается 11-16°. При этом в южной части, центральных областях и на востоке 11-22°.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине погода в апреле будет теплой, но дождливой. По прогнозу синоптиков, весна не будет холоднее нормы.

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