Украину накроют дожди и грозы: синоптики уточнили "мокрый" прогноз

Погода в Украине в четверг, 11 апреля, будет дождливой на всей территории страны.
В некоторых областях ожидаются сильные ливни и гроза. Ветер юго-восточный и северо-восточный со скоростью 5−10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.
Температура воздуха в центральных, южных и западных областях днем будет составлять 9−18° тепла, максимальной она будет на юге Украины — 18−20° тепла.
Погода в Киеве 11 апреля будет пасмурной, ожидается ливень. Столбики термометров ночью покажут 6−8° тепла, а днем поднимутся до 10−12° выше нуля.
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, выпадать осадки будут неравномерно, периодически, однако практически повсеместно по всей территории страны.
Диденко предупредила, что температура воздуха в западных областях будет холоднее, 8-13°. На севере Украины ожидается 11-16°. При этом в южной части, центральных областях и на востоке 11-22°.
Как писал OBOZREVATEL, в Украине погода в апреле будет теплой, но дождливой. По прогнозу синоптиков, весна не будет холоднее нормы.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.