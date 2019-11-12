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12 ноября • обновлено в 14:20
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Украину накроет циклон: синоптик предупредила о переменчивой погоде

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В Украине в среду, 13 ноября, погоду будут определять антициклоны, которые сейчас "шастают" Европой.

В этот день будет сухо и только на крайнем западе пройдет дождь. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее прогнозу, хотя осадки и не ожидаются, но ветер разгуляется хорошо. Поэтому она посоветовала быть осторожными во время штормовых юго-восточных порывов.

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Синоптик предупредила о переменчивой погоде в Украине

Синоптик предупредила о переменчивой погоде в Украине

Коллаж

"Паркуйте разумно автомобили, не лезьте высоко на крышу, не стойте с подружкой, которую случайно встретили, долго под старым ветвистым деревом, лучше зайдите в ближайшую кофейню", — посоветовала Диденко.

Она отметила, что 13 ноября в большинстве областей страны температура достигнет +11... +15 градусов, в то же время на юге и западе столбики термометров поднимутся до +14... +19, а в Крыму до +20 градусов.

Прогноз погоды

Прогноз погоды

Facebook Натальи Диденко

В Киеве в среду днем будет +12... +4, сухо и слишком ветрено.

К концу недели, добавила синоптик, значительные осадки не предусматриваются, а воздух будет бодрить свежестью. Кроме этого, хоть пока серьезных "минусов" не видно, ориентировочно с 20 ноября в Украину уже придет существенное похолодание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине ноября украинцев ожидает настоящее похолодание. Но пока минусовой температуры не будет.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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