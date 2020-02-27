Украину накроет снежный шторм: где ждать непогоды

На Левобережье Украины в пятницу, 28 февраля, ожидается мокрый снег и дождь. Осадки также прогнозируют в южной части и на востоке Украины.

Об этом сообщила на своей странице Facebook синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что при этом уже днем циклон покинет нашу территорию, а осадки потянутся за ним на северо-восток.

"Лишь незначительная влага еще удержится в восточных областях и коснется Сумщины. Однако сильный ветер днем ​​удержится", – добавила синоптик.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая и солнечная погода.

"Однако уже днем ​​в пятницу с юго-запада подойдет очередная порция осадков и на западе Украины ожидается мокрый снег, в Карпатах может быть сильнее. Итак, днем ​​без осадков будет на севере и в большинстве центральных областей, а также юг освободится от влажных облаков", – сообщила Диденко.

Температура воздуха в Украине на протяжении дня 28-го февраля будет колебаться в пределах +3…+8 градусов, в западных областях будет холоднее, максимально только 0…+4 градуса.

"Киев завтра попадет в зону, свободную от восточных и западных осадков – ожидается сухая и даже солнечная погода. Ветер западного направления, умеренный. Температура воздуха ближайшей ночью 0…2 градуса мороза, завтра днем ​​в столице около +5 градусов", – отметила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна-2020 придет в Украину с дождями и майской температурой. Синоптики изменили прогноз.

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