"Красный" уровень угрозы: спасатели предупредили о резком ухудшении погоды

В понедельник, 19 марта, в Украине ожидается значительное ухудшение погоды - регионы накроют снегопады и метели. На дорогах будет гололедица.

Больше всего непогода будет бушевать в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях – здесь пройдет сильный снег, передает пресс-служба ГСЧС Украины.

"В Херсонской, Запорожской, Донецкой областях - мокрый снег с дождем, местами гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), местами в центральных областях и Прикарпатье 3 (красный), также усложнится работа энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.

Как сообщал "Обозреватель", ранее появился прогноз погоды на начало недели в Украине.