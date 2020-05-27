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27 мая • обновлено в 17:45
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Наталья Диденко
Наталья Диденко
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Україну чекає кардинальна зміна погоди

2.4т
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Це вже навіть не смішно. До нас суне активний циклон!

Завтра, 28-го травня, з з півдня, з Туреччини, з Чорного моря, в Україну переміститься циклон, який зумовить значні дощі. Дощі супроводжуватимуться грозами та поривчастим, до сильного, північно-східним вітром. Хіба що завтра вдень східна частина України, Приазов`я та Крим втримаються від серйозних дощів, там або місцями невеликі або й без опадів.

Температура повітря трохи змилосердиться і підвищиться: вдень передбачається +15+20 градусів, на Сході аж +20+25 градусів. Проте дощ та сильний вітер дещо знівелюють ці атмосферні теплі здобутки.

Київ завтра повною мірою відчує смак циклону – у четвер пройдуть дощі, очікується сильний вітер, можливі грози. Температура повітря вночі +10+12 градусів, вдень +16+18 градусів.

Циклон в Україні

Циклон в Україні

Фейсбук Наталки Діденко

Мене часто просять писати про магнітну діяльність Землі. Це не зовсім моя компетенція, проте з доступних джерел можу повідомляти. Поки що – якихось потужних магнітних бур не видно, ситуація спокійна.

На самопочуття, особливо у кого серцево-судинні проблеми, скоріше, завтра чи вже сьогодні, вплине зниження атмосферного тиску внаслідок візиту активного циклону. Про парасолі я вже не кажу, їх можна носити, не знімаючи, за спиною цілодобово, як подорожній воїн зброю) Хіба що під курткою вже можна зняти один зайвий светр - трохи ж потепліє)

І ще раз.

Завтра в Україні - циклон.

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Автор
Наталья Диденко Наталья Диденко
Тема
Погода в Киеве
Место
Украина
Тег
погода
Источник
Источник: Facebook Наталки Диденко
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