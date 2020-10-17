Украинцы призвали Зеленского вынести вопрос его отставки на "всенародный опрос"

На сайт президента Украины в пятницу, 16 октября, была зарегистрирована петиция с предложением добавить еще один вопрос на "всенародный опрос" в день выборов 25 октября.

За первый день петиция, автором которой указан Валерий Геращенко, набрала почти 500 голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения.

Вопрос звучит так: довольны ли вы деятельностью президента Украины Зеленского В.А. и депутатов партии "Слуга народа", которых он привел в Верховную Раду, или требуете немедленной отставки президента Зеленского В.А. и роспуска Верховной Рады IX созыва?

Как писал OBOZREVATEL:

13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.

В Офисе президента отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания о курсе развития страны.