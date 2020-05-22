Украинцы показали, за кого проголосовали бы, если бы на выборах президента баллотировались кандидаты из прошлого

Украинцы показали свое отношение к бывшим кандидатам на пост президента Украины и дали понимание, какой могла бы быть альтернативная история страны, если бы у них была возможность еще раз принять участие во всех выборах.

Так, зрители "Свободы слова Савика Шустера" с помощью социального помощника handy.ai приняли участие в опросе через чатбот в Телеграмме и Вайбере и ответили, за кого они проголосовали бы, если бы все выборы президентов состоялись сейчас.

"На этой неделе год президентства Владимира Зеленского. И мы видим, что его поддержка в обществе до сих пор на достаточно высоком уровне. А какое отношение украинцев к другим президентам Украины? В нашем чатботе мы решили провести опрос и узнать, какой могла бы быть альтернативная история Украины. Результат оказался довольно интересным и неожиданным", – отметил Савик Шустер.

Украинцы показали, какой могла быть альтернативная история Украины УНИАН

Результаты опроса оказались следующими:

1. Вячеслав Чорновил против Леонида Кравчука

По результатам эксперимента:

В. Чорновил – 64.42%

Кравчук – 35.58%

Напомним, в 1991 году украинцы избрали Кравчука (61% избирателей). Черновола тогда поддержали 23% избирателей.

2. Леонид Кравчук против Леонида Кучмы

По результатам эксперимента:

Кравчук – 59.95%

Кучма – 40.05%

В реальности в 1994 году украинцы избрали Л. Кучму (52% избирателей). Л. Кравчука тогда поддержали 45% избирателей.

3. Леонид Кучма против Петра Симоненко

По результатам эксперимента:

Л. Кучма – 92.75%

П. Симоненко – 7.25%

В реальности в 1999 году избрали Л. Кучму (56% избирателей). П. Симоненко тогда поддержали 37,8% избирателей.

4. Виктор Ющенко против Виктора Януковича

По результатам эксперимента:

Ющенко – 83.2%

Янукович – 16.8%

В реальности в 2004 году избрали В. Ющенко (51,9% избирателей). Януковича тогда поддержали 44,2% избирателей.

5. Юлия Тимошенко против Виктора Януковича

По результатам эксперимента:

Ю.Тимошенко – 80.42%

Янукович – 19.58%

В реальности в 2010 году избрали Януковича (48,9% избирателей). Тимошенко тогда поддержали 45,47% избирателей.

6. Тимошенко против Петра Порошенко

По результатам эксперимента:

Тимошенко – 61.56%

Порошенко – 38.44%

В реальности в 2014 году избрали Януковича (48,9% избирателей). Тимошенко тогда поддержали 45,47% избирателей.

7. Владимир Зеленский против Петра Порошенко

По результатам эксперимента:

Зеленский – 72.72%

Порошенко – 27.28%

В реальности в 2019 году избрали Зеленского (73,2% избирателей). Порошенко тогда поддержали 24,4% избирателей.

Отметим, участие в опросе могли принимать все желающие. В общем проголосовало 9227 украинцев.

Полученные результаты – не репрезентативны, однако они являются продолжением отношения украинцев к важнейшим ситуациям в стране. Голосование людей в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" неоднократно демонстрировало тенденции и настроения в стране.

Напомним, в начале мая студия "Свободы слова Савика Шустера" с помощью социального помощника handy.ai на базе технологии Correzoid запустила социальный проект, цель которого – построить электронную демократию в Украине. Напомним, что каждую неделю, все зарегистрированные с помощью мессенджеров Viber и Telegram участники имеют возможность отвечать на вопросы и влиять на события в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 22 мая, в эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсуждают год президентства Владимира Зеленского.

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